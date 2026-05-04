Küresel piyasalardaki hareketlilik ve yurt içindeki fiyat artışları, ekonomi gündeminin ilk sırasına asgari ücreti yerleştirdi.

Yıl başında net 28.075,50 TL olarak belirlenen asgari ücretin, mevcut piyasa koşulları karşısında direncini kaybetmesi, Ankara’da yeni bir düzenleme ihtimalini tartışmaya açtı.

SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş, sürece dair yaptığı değerlendirmelerde, küresel dinamiklerin ve değişen ekonomik şartların asgari ücret dosyasını yeniden açtırabileceğine işaret etti.

"OLMASI GEREKEN RAKAM 42 BİN 585 TL"

Mevcut asgari ücretin temel gereksinimleri karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayan uzmanlar, rakamlar arasındaki uçuruma dikkat çekiyor. İsa Karakaş, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada yasal ve insani verilere dayanarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda Mart ayındayız. Mart ayında asgari ücretin ne kadar olması gerekiyor? Yasaya göre, düzenlemeye göre, adalete göre derseniz, olması gereken rakam 42.585 TL" şeklinde açıklamada bulundu.

Karakaş, bu hesaplamanın dayanaklarını ise şu sözlerle açıklamıştı:

"Asgari ücret tanımı belli. Nedir? Bekar bir işçinin yeme, içme, kira, ulaşım, bütün giderlerini karşılayacak yani asgari düzeyde yaşayacağı ücret bugün itibariyle 42.585 TL. Peki asgari ücret ne kadar bugün? 28.000 TL" dedi.

TEMMUZ AYI İÇİN YASAL ENGEL BULUNMUYOR

Çalışanların en çok merak ettiği soru olan "Temmuz’da artış olacak mı?" sorusu henüz resmi bir yanıt bulmuş değil.

Uzmanlar ise mevzuatın yıl ortasında bir güncelleme yapılmasına izin verdiğini hatırlatıyor. Geçmiş dönemlerdeki uygulamalar, ekonomik zorunluluklar oluştuğunda yılda birden fazla kez zam yapılabileceğini kanıtlar nitelikte.

Son dönemde enerji kalemlerine gelen zamların asgari ücret üzerindeki aşındırıcı etkisine değinen İsa Karakaş, durumun aciliyetini şu sözlerle özetledi:

''Önceki yıllarda Türkiye'nin deneyimi de var ihtiyaç olduğu müddetçe yapılıyor. Biliyorsunuz daha yeni elektriğe, doğalgaza yüzde 25 oranında zam geldi. Bugün itibariyle zaten asgari ücretin %10.4'ü eridi. Dolayısıyla insanlarımızın rahatlatılması için önümüzdeki günlerde asgari ücret gündeme gelebilir" dedi.