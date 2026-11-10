Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği personeli, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterinin bulunduğu alanda bir araya geldi.
Saatler 09.05’i gösterdiğinde atlı polisler selam durarak saygı duruşunda bulundu. Anma sırasında bir polis memuru da atını ön ayakları üzerine çöktürdü. Duygu dolu anlar kamerayla kaydedildi.
22 atlı polis başkentte görev yaptı
Öte yandan Atlı Polis Grup Amirliği bünyesinde görevli 22 atlı polis, 10 Kasım kapsamında başkentin çeşitli noktalarında görev aldı.
Görevlerde, kalabalık ortamlara ve yüksek sese uyum sağlayabilecek şekilde özel eğitimden geçirilen atlar kullanıldı.