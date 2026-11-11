Ankara Mamak'ta bulunan bir AVM'nin otopark alanındaki outlet çadırında yangın çıktı.
Ankara Trafik Radar isimli sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü.
Ayrıntılar gelecek...
Ankara Mamak'ta bulunan bir AVM'nin otopark alanındaki outlet çadırında yangın çıktı.
Ankara Trafik Radar isimli sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü.
Ayrıntılar gelecek...
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