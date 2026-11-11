Ankara Mamak'ta bulunan bir AVM'nin otopark alanındaki outlet çadırında yangın çıktı.

Ankara Trafik Radar isimli sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü.

Ayrıntılar gelecek...

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