Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan ayı ailesinden anne bozayı ve yavrularından biri, önceki gün silahla vurularak öldürüldü.

Olayın ardından anne ayı ve yavrusunun diğer ayılarla birlikte bölgede dolaştığı anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, "Kar" isimli anne ayının, erkek ayı "Kış" ve yavrularıyla birlikte bölgedeki bir restoranın bahçesinde ve çevresinde dolaştığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün ilçede bulunan Soğuksu Milli Parkı’nda yaşayan ayı ailesinden anne ayı ve yavrularından biri, silahla vurularak öldürülmüştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin Bakanlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış, Teftiş Kurulu olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiştir. Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemler yerine getirilecektir. Yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir" denilmişti.

Soruşturma sürerken, diğer yavru iki ayının bulunması ve koruma altına alınmasına ilişkin çalışmaların da devam ettiği belirtildi.