Türkiye'nin 2019 yılında Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin ardından ABD, Aralık 2020 itibarıyla Türkiye'yi düşman ülkelere yönelik uygulanan CAATSA adlı yaptırım programına dahil etmişti.



Program kapsamında Türkiye'nin üretim projesinde yer aldığı ve teslim almaya hazırlandığı F-35 savaş uçaklarının teslimatı askıya alınmış, iki ülke arasındaki artan gerilim ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte dostluk rüzgarına dönüşmüştü.





"YAPTIRIMLARI KALDIRACAĞIZ" DEMİŞTİ



7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılan 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Trump, Türkiye ile dost ilişkilerinin bulunduğunu vurgulamış ve uygulanan yaptırımları kaldırmanın zamanının geldiğini açıklamıştı.



Trump'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da bir söz olarak kabul edilirken, aradan geçen üç ayı aşkın sürede CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına dair ABD tarafından hiçbir adım atılmadı.



ABD'YE GİDİNCE AĞIZ DEĞİŞTİRDİLER: "TESLİMATA ÇOK UZUN YILLAR VAR"



Türkiye için üretilen ve ABD'deki hangarlarda bekletilen F-35'lerin son fotoğrafları ortaya çıkarken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Başkan Trump, Türkiye’nin parasını ödediği F-35’leri teslim almasını istiyor. Ancak S-400 meselesi çözülmeden ve yasal şartlar karşılanmadan uçakların Türkiye’ye devri mümkün değil. Türk tarafı bunu biliyor ve çözüm bulmaya çalışıyor. Çeşitli seçenekler var ancak mesele henüz çözülmedi.



Bu uçakların teslimatına daha çok uzun yıllar var. Halihazırda iki uçağın bedeli ödenmiş durumda."





ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE DEVRİ BEKLENİYOR



Türkiye, S-400 sorununun çözümü için Rusya ile temasları sürdürürken, hava savunma sistemlerinin Rusya ile diplomatik sorun yaşamayan bir ülkeye transferi seçeneği değerlendiriliyor.



CAATSA konusundaki gelişmelerin, S-400'lerin muhtemel devir işleminin ardından hızlanması planlanıyor.









