Siyasi parti heyetleri, bugün karşılıklı resmi ziyaretlerle bayramlaşacak. CHP ise bayramlaşma programlarına katılmayacak. MHP-DEM Parti bayramlaşmalarında gündem 'süreç' olurken AKP ziyaretinde ise yeni anayasayla ilgili değerlendirmeler paylaşıldı. MHP- DEM Parti görüşmesindeki 'demli çay' şakası gündeme oturdu.

Türkiye'de faaliyet gösteren bazı siyasi partilerin heyetleri, Kurban Bayramı'nın 2. gününde karşılıklı olarak parti genel merkezlerine ziyaretlerde bulunuyor.

MHP'nin ziyaretinde DEM Parti heyeti, "İnşallah barış gelir, huzur gelir, temennimiz o olur. Bu bayram o bayram olacak gibi. Hepimizi heyecanlandıran bir dönem. Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç sayın Öcalan'ın 27 Şubat'taki mesaj ve PKK'nın kongresini toplayıp örgütü feshedeceğini söylemesi Türkiye açısından yepyeni bir barış iklimini doğmasına yol açtı.

DEM heyetinin MHP ziyaretinde ise MHP'den, "Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacaktır" değerlendirmesini yaptı. DEM Parti heyeti de "Barışa da bu sürece de sahip çıkmalıyız" dedi.

'DEMLİ ÇAY' ŞAKASI

MHP'li Sadir Durmaz, DEM Parti ziyaretinde çay ikram edilirken "Ben açık olanı rica etsem. Demli çay içmiyorum desem yanlış anlaşılacak" dedi.

AKP - MHP BAYRAMLAŞTI

DEM Parti ziyaretinin ardından AKP heyeti de bayramlaşma için MHP Genel Merkezi'ne geldi. MHP buradaki değerlendirmesinde, "Bütün partilerin elini taşın altına koyması gerekiyor" ifadesini kullandı. AKP- MHP bayramlaşmasının da gündeminde yeni anayasa vardı.