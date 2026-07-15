Ankara’nın Mamak ilçesi Mamak Caddesi Şafaktepe Parkı yanında Kızılay-Zirvekent seferini gerçekleştiren 334 hat numaralı 06 DV 5771 plakalı belediye otobüsü, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle trafoya ve caddedeki 3 araca çarpıp, oto aksesuar dükkanına girdi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada, otobüs şoförü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Trafodaki hasar nedeniyle bölgede elektrikler kesilirken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Bir süre aksayan trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı.
‘ŞOFÖR KALP KRİZİ GEÇİRDİ’ İDDİASI
Caddede esnaflık yapan Ali Yağlı, "Otobüs hızlıydı. 'Şoför kalp krizi geçirdi' diye söyleniyor. Zaten şoktaydı, kendinde değildi" dedi.