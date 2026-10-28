Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Ulus semtindeki Çankırı Caddesi’nde, daha önce mühürlenen eğlence mekanlarının bulunduğu alanda yıkım çalışmaları sürüyor. Altındağ Belediyesi ekipleri, gerekli şartları taşımadığı belirlenen yapılara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 4 işletmenin yıkımı gerçekleştirildi. Bölgede yeni yıkımların da yapılması bekleniyor. 20 eğlence mekanı mühürlenmişti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ekim’de gerçekleştirilen “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında, Ulus bölgesindeki 20 eğlence mekanının mühürlendiği bildirildi. Söz konusu işletmeler hakkında fuhuş, uyuşturucu, müstehcenlik ve çocukların istismarıyla bağlantılı yasa dışı faaliyetlere ortam sağlandığı yönünde iddialar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında, reşit olmayan kişilerin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin bulgular bulunduğu da öne sürüldü. İddialara ilişkin adli ve idari süreçlerin devam ettiği belirtildi. Bölgede kapatılan işletme sayısı 38’e ulaştı Çankırı Caddesi’nde bugüne kadar toplam 38 eğlence mekanının kapatıldığı bildirildi. Kapatma işlemlerinin ardından, işletme koşullarına uygun olmadığı belirlenen yapıların yıkımına başlandı. Bölgedeki çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Ulus’un tarihi dokusu öne çıkarılacak Yıkım çalışmalarının yanı sıra, Ulus’un tarihi ve kültürel kimliğinin yeniden ön plana çıkarılmasına yönelik hedefler de gündeme geldi. Bölgenin çevre düzenlemesiyle daha düzenli bir görünüme kavuşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

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