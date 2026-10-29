Olay, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 787’nci Sokak’ta bulunan bir binadaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan doğalgaz patlamasının ardından dairede yangın başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Patlama sırasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Bu nedenle olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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