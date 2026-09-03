Yangın, saat 21.30 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Ankara-Samsun kara yolu üzerindeki bir iş merkezinde çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatısında başlayan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın büyümeden kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, binanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş merkezinin henüz kullanıma açılmadığı ve boş olduğu öğrenilirken, ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.