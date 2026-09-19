Meclis’in açılmasına kısa süre kala Ankara kulislerinde milletvekili transferleri yeniden gündeme geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, milletvekilleri ve belediye başkanlarından partiye katılım talepleri bulunduğunu açıklamasının ardından gözler 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılına çevrildi.

Çelik, 10 Eylül’de dört belediye başkanının AKP’ye katıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, Meclis’ten gelen katılım taleplerine de dikkat çekmişti.

KULİSLERDE 3 MİLLETVEKİLİ İDDİASI

Cumhuriyet’in edindiği kulis bilgilerine göre, İYİ Parti’den iki, YENİ Parti’den ise bir milletvekilinin yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte AKP’ye katılabileceği konuşuluyor.

İddianın gerçekleşmesi halinde AKP’nin TBMM’deki sandalye sayısı artarken, İYİ Parti ve YENİ Parti’nin milletvekili dağılımında da değişiklik yaşanacak.

Yeni yasama yılının ilk günlerinde AKP ile söz konusu partilerden yapılacak açıklamalar, olası transfer iddialarının akıbeti açısından yakından takip edilecek.

AKP’ye yönelik olası yeni katılımlar, 2023 genel seçimlerinin ardından yaşanan milletvekili geçişlerinin devamı niteliğinde olacak. 2023 seçimlerinden bu yana farklı partilerden seçilen 19 milletvekili AKP’ye katıldı.

SEÇİMDEN BU YANA 19 VEKİL AKP’YE GEÇTİ

14 Mayıs 2023 genel seçimlerinin ardından İYİ Parti’den 10, Gelecek Partisi’nden beş, CHP’den iki, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi’nden birer milletvekili AKP’ye katıldı.

İYİ Parti: İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu, Ahmet Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Mehmet Salim Ensarioğlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, Ersin Beyaz, Ömer Karakaş ve Mehmet Mustafa Gürban.

Gelecek Partisi: Mustafa Nedim Yamalı, Serap Yazıcı Özbudun, Hasan Ekici, İsa Mesih Şahin ve Mustafa Bilici.

CHP: Hasan Ufuk Çakır ve Nimet Özdemir. Özdemir, 2023 seçimlerinde İYİ Parti’den seçildikten sonra CHP’ye geçmişti.

Yeniden Refah Partisi: Suat Pamukçu.

DEVA Partisi: İrfan Karatutlu.