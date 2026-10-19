CHP'de son dönemde mutlak butlan kararı, istifalar ve diğer partilere geçen belediye başkanlarının ardından belediye sayısı 100'ün altına geriledi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından parti yönetiminin yeni bir ihraç listesi hazırlığında olduğu iddia edildi.

TUTUMUNDAN RAHATSIZ OLUNAN BAŞKANLAR LİSTEDE

Türkiye gazetesinin aktardığı iddialara göre parti yönetimi, "tutum ve davranışlarından memnun olunmayan" bazı belediye başkanlarını partiden ihraç etmeye hazırlanıyor. İhraç iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan parti kurmayları, "Bazı belediye başkanlarının tutumlarını yakından takip ediyoruz. Daha geniş bir liste üzerinden çalışma yapıyoruz. Kasım ayında belediye başkanlarıyla bir araya gelmeyi planlıyoruz" diyerek sürecin işaretini verdi.

OLASI İBB SEÇİMLERİ İÇİN TBB MODELİ

Öte yandan parti kurmayları, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimleri sürecinde YENİ Parti ile kurulan iş birliği modeline dikkat çekti. TBB seçimlerinde sergilenen birlikteliğin olası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinde de sürdürüleceğini belirten kurmaylar, şu ifadeleri kullandı:

"TBB seçimlerini başarıyla atlattık. İBB’de de aynı hassasiyet gösterilecek. Ancak partinin kurumsal kimliğinin zedelenmesine de izin vermeyeceğiz."