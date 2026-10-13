Ankara’da 2019 yılında başlatılan çek dolandırıcılığı soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eylemlerde bulundukları değerlendirilen 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019'da gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin soruşturmada çalışma yürütüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde, çek dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin farklı banka hesaplarından aktarıldığı, bu gelirlerle şüphelilerin eşleri, kardeşleri, anneleri ve üçüncü kişiler adına mal varlığı değerleri edinildiği değerlendirildi. İncelemelerde, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçuna yönelik eylemlerde bulundukları değerlendirilen 11 şüpheli tespit edildi.

Soruşturmada yaklaşık 31,5 milyon TL tutarında suç geliri ile 12,6 milyon TL tutarında aklamaya konu mal varlığı değeri belirlendi. Bugün düzenlenen Ankara merkezli eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Suç gelirlerinin kaynağı, bu gelirlerle bağlantılı mal varlığı hareketleri ve ilgili kişilerin tespit edilmesine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.