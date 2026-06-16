Ankara kulislerinde CHP yönetimindeki dört belediyenin AKP'ye transfer olacağı söylentileri gündeme bomba gibi düştü.
ElipsHaber'in yazdığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ankara parti teşkilatının çeşitli belediye başkanlarıyla görüşmeler yapıldı.
Bu kapsamda; önümüzdeki ay içerisinde Ankara'da Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün AKP'ye katılmasının beklendiği öne sürüldü.
Söz konusu başkanlarının açıklanmasının "şimdilik gizli tutulduğu" ve uygun görülen bir zamanda duyurulmasının planlandığının iddia edildi.
'MUTLAK BUTLAN'A SESSİZ KALMIŞLARDI
Öte yandan, söz konusu belediye başkanlarından Odabaşı, Koç ve Güngör'ün CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına sessiz kaldığı; Karakoç'un ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın paylaşımını yeniden paylaştığı ortaya çıktı.