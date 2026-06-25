Ankara'nın Polatlı ilçesinde E.Ç. isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenle boşandığı eşi Y.K. ve eski kayınvalidesi H.K.'ye bıçakla saldırdı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ESKİ KAYINVALİDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan anne ve kızı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan eski kayınvalide H.K., doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan eski eş Y.K.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
Saldırıyı gerçekleştiren E.Ç., olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.