Ankara'nın Mamak ilçesinde sitenin kapısının önünde beklerken C.Y.’nin otomobille çarpması sonucu eşi Merve Cebe ile birlikte yaralanan Gökhan Cebe, olayın kaza olmadığını öne sürerek, "C.Y. annesiyle beraber geldi. Arabadan inerek bize hakaretler, küfürler savurarak, tehdit etti. Araç içinden bana sopa gösterdi. 'Seni döveceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

Olay, pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle arasında sorunlar olan ve 20 gündür eve gelmeyen C.Y. olay günü eşiyle oturduğu siteye geldi. C.Y. otomobildeki annesini indirdikten bir süre sonra otomobiliyle site kapısına ardından da bacanağı Gökhan ve baldızı Merve Cebe'ye çarptı. Bir çocuk ise kaçarak son anda kurtuldu. Otomobilin altında kalan Merve Cebe, ağır yaralandı, eşi ise hafif yaralandı. Sürücü C.Y. ve çevredekiler, aracı kaldırıp Merve Cebe'yi çıkardı. Yaralı çift, çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Merve Cebe'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayın ardından gözaltına alınan C.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

'OĞLUM, BİR ADIM MESAFEYLE KURTARDI'

O anları DHA'ya anlatan Gökhan Cebe, bacanağı C.Y.'nin 15 senedir kendi eşiyle ilgili problemleri olduğunu ve kendilerini de tehdit ettiğini belirterek, "C.Y. eşini daha önce dövmüştü. Bir darp raporu aldı, uzaklaştırma kararı almıştı. Yine bayram günü kendi aralarında bir tartışma yaşandı. 20 gündür kendisi eve gelmiyordu. Korktu çünkü eşi tekrar darp raporu almıştı. Çocuklar 20 gündür dışarı çıkmadığı için o gün hava aldıralım, diye dışarı çıktık. Ondan sonra çocukları aldık, gezdik, dolandırdık, geldik. Arabayı tam park ettim. Bu sırada C.Y. annesiyle beraber geldi. Arabadan inerek bize hakaretler, küfürler savurarak, tehdit etti. 'Size şöyle yapacağım, böyle yapacağım' diye araç içinden bana sopa gösterdi. 'Seni döveceğim' dedi. Annesi de bağırıyor küfrediyordu. Arabaya binerken annesine, 'Anne sen çekil' demiş. Sitenin kapısını açmaya çalıştı ilk başta, kapı bazen tutukluk yapıyormuş; o sırada bastığı gazın sesi öyle bir geldi ki kapıyı da vurmasıyla beraber bizi savurdu attı. Ben de o can havliyle aracın altından çıkmışım, onu fark edemedim. Oğlum, bir adım mesafeyle kurtardı" dedi.

'O GAZA YANLIŞLIKLA BASMADI; BİLİNÇLİ BİR ŞEYDİ'

Eşinin şu anda hastanede yattığını ve durumunun ciddiyetini koruduğunu dile getiren Gökhan Cebe, "Eşimi de ben aracın altından çıkardım. Yani olaylar böyle su gibi geçti. Anlatırken bile boğazım düğümleniyor. Aracın hareket ettiğini gördüm. Tekrar kapıyı açtım; el frenini çektim. Eşimi altından kurtarma çabasına girdim. Komşular sağ olsun orada yetiştiler. Yani ben orada eşimi o şekilde gördüğümde kaybettik zannettim ama çok şükür bilinci şu anda yerinde. Bence hiç de o gaza yanlışlıkla basmadı; çok bilinçli bir şeydi. Şikayetçiyim, elimden geleni de yapacağım" diye konuştu.

Merve Cebe ise "Çocukları bırakıp çıkacaktık, birden karşımıza çıktı arabayla. Annesi ile ikisi bağırmaya başladı. Sonra tam üstümüze sürdü arabayı, sürükledi bizi" dedi