Ankara'nın Etimesgut ilçesinde S.K. adlı kadın, eski eşi İ.K. tarafından bıçakla öldürüldü. Olaydan sonra kaçan zanlı, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre Piyade Mahallesi'ndeki bir evde S.K. ile boşandığı kocası İ.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., bıçakla saldırdığı S.K.'yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede S.K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.