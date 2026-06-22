Ankara'nın Akyurt ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, piknik yapmak için bahçelerine giden Davut S. ile eşi Zahide S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Davut S., iki çocuk annesi olan 46 yaşındaki eşi Zahide S.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çiftten bir süre haber alamayan yakınları bahçeye gittiklerinde Zahide S.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, firari şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

HAYATINI KAYBEDEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Zahide S.'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Akyurt ilçesi Kozayağı Mahallesi'ne getirilen cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Olayın ardından mahalle sakinleri, şüpheli Davut S.'nin işsiz olduğunu ve psikolojik sorunlar yaşadığını ileri sürdü. Mahallelinin iddialarına göre, Davut S.'nin daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve bu eylemleri nedeniyle hakkında verilmiş bir uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.