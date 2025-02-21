Ankara'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, merkez üssü Elmadağ olan depremin büyüklüğü 3,0 olarak kaydedildi. Ankara, 5 gün içinde ikinci kez sallanırken, art arda gerçekleşen bu depremler vatandaşlarda tedirginlik yarattı.
AFAD deprem bölgesi mi?
AFAD’ın hazırladığı Türkiye Deprem Fay Hatları Haritası'na göre, Ankara, 3. derece riskli deprem bölgesinde bulunuyor.
3. derece riskli iller arasında Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in bazı bölgeleri, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir yer alıyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.