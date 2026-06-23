Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlayan sahte kozmetik üreticilerine yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Yenimahalle ilçesine bağlı Batı Mahallesi'nde bulunan bir depoda sahte ve kaçak kozmetik üretimi yapıldığına dair alınan istihbarat üzerine harekete geçildi.
DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARI TAKLİT ETMİŞLER
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheli T.S.'ye ait olduğu tespit edilen depoya baskın düzenlendi. Ekiplerin depo içerisinde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda, merdiven altı koşullarda üretilerek piyasaya sürülmeye hazırlanan devasa miktarda kaçak ürün bulundu.
Operasyon kapsamında yapılan sayımlarda dünyaca ünlü kozmetik markaları kopyalanarak basılmış 260 bin adet sahte etiket, piyasaya sürülmek üzere ambalajlanmış 8 bin adet saç bakım ve vücut kremi, sahte kozmetik üretiminde kullanılmak üzere bekletilen tam 12 ton ham madde ele geçirildi.
Ele geçirilen sahte ürünler ile ham maddelere el konulurken, deponun sorumlusu olduğu belirlenen şüpheli T.S. hakkında adli soruşturma başlatıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.