Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis faaliyetlerine ve organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı.

IBAN VE MOBİL BANKACILIK HESAPLARINI KİRALAMIŞLAR

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucu şüphelilerin yöntemi deşifre edildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatılmasına zemin hazırladıkları, organize ettikleri şahıslar adına açılan banka hesap numaralarını, GSM hatlarını ve mobil bankacılık şifrelerini para karşılığında devraldıkları belirlendi.

KARA PARAYI KRİPTO HESAPLARA AKTARDILAR

İncelemelerde, üçüncü kişilere ait bu IBAN bilgileri üzerinden yasa dışı bahisten yüksek tutarlarda gelir elde edildiği saptandı. Toplanan suç gelirlerinin, izini kaybettirmek amacıyla yine farklı kişilerin adına açılan mobil bankacılık hesaplarına ve kripto para hesaplarına havale edildiği tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN: 36 GÖZALTI

Toplanan delillerin ardından jandarma ekipleri bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 45 şüpheliden 36’sı yakalanarak gözaltına alındı.

Firari durumda olan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerinin saha ve teknik takibi devam ediyor.