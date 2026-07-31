İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızılcahamam'da devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, vatandaşları 'devre mülkünüzü yüksek fiyata satacağız' diyerek 'masraf' adı altında para topladıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, Kızılcahamam Adliyesi’ne sevk edildi.
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