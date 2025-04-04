Başkent Ankara’da akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı, kent yaşamını kısa süreliğine de olsa aksattı.
Özellikle Çankaya ilçesinde yoğun şekilde hissedilen dolu, yaklaşık 15 dakika boyunca aralıksız sürdü.
Aniden bastıran yağış, sokakları ve caddeleri beyaza bürürken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Dolu taneleri kısa süreli olarak araçların üzerinde birikinti oluşturdu.
Olumsuz hava koşullarına rağmen herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmezken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ankara’da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.