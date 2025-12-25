Ankara'nın Haymana ilçesinde düşen ve aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ile ekibinin de bulunduğu, toplam sekiz kişinin hayatını kaybettiği jet kazasına ilişkin soruşturma derinleşiyor.

Sözcü TV'de Serdar Cebe ile Ana Haber'de gelişmeleri Sözcü TV muhabiri Serkan Alan aktardı.

Alan edinilen bilgilerin, Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaların bir adım ötesine geçilmediğini vurguladı.

Serkan Alan şunları aktardı:

"Milli Savunma Bakanlığı kaynakları başsağlığı mesajlarını iletiyor ve bu dakikadan sonra özellikle Libya heyetiyle yapılacak yakın temaslara dikkat çekiyor. Dün Ulaştırma Bakanı’nın ya da İçişleri Bakanı’nın yaptığı açıklamaların bir adım ötesine geçilmiyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dört savcıyla sahadaki çalışmalarını tamamladı ancak soruşturmayı daha da derinleştiriyor. Savcılık kaynakları, gelinen aşamada soruşturmanın genişlediğini vurguluyor.

Peki neler yapılıyor? Özellikle uçağa sonradan takılan parçalar kritik önemde. Bu parçaların nereden geldiği, kim tarafından getirildiği ve uçağa nasıl yerleştirildiği adım adım inceleniyor. Bununla da yetinilmiyor; havalimanının tüm kamera kayıtları geriye dönük olarak detaylı biçimde inceleniyor.

Uçuş ekibinin durumu da mercek altında. Yedikleri yemeklerden içtikleri suya, kullandıkları ilaçlardan psikolojik durumlarına kadar her detay savcılık tarafından titizlikle araştırılıyor.

Bir diğer önemli bilgi ise şu: Önümüzdeki günlerde teknik bulgular doğrultusunda gözaltıların olma ihtimali ve soruşturmanın daha da genişleyebileceği savcılık kaynakları tarafından dile getiriliyor.

Yarın da kritik bir gün. Adli Tıp Kurumu’nda, hayatını kaybedenlerin naaşlarına ilişkin incelemeler şu an itibarıyla sürüyor. Ankara’da bir tören düzenlenecek ve Sözcü Televizyonu olarak biz de bu törende yer alacağız. Tüm detayları ekibimizle birlikte aktarmayı sürdüreceğiz."