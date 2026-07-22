Ankara Temelli'de bir eğitim helikopteri tarlaya düştü.
Sincan'ın Temelli mevkiindeki tarlaya düşen helikopter için çok sayıda ekip sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Ayrıntılar gelecek...
Ankara Temelli'de bir eğitim helikopteri tarlaya düştü.
Sincan'ın Temelli mevkiindeki tarlaya düşen helikopter için çok sayıda ekip sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Ayrıntılar gelecek...
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