Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu, gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.

EĞLENCE MEKANI 2 AY BOUNCA TAKİP EDİLDİ

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında çalışan şahısların kadınları otellere yönlendirip fuhşa aracılık ettikleri saptandı. Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese suçüstü operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda şüphelilere ait cep telefonlarına ve güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu.

İŞLETME SAHİBİ VE MÜDÜR DAHİL 16 GÖZALTI

Düzenlenen operasyonda aralarında eğlence mekanının sahibi, işletme müdürü ve şef garsonların da yer aldığı 16 şüpheli gözaltına alındı. Baskında fuhuş çetesinin elinden kurtarılan 20 mağdur kadın ise koruma altına alındı. Mağdur kadınlardan biri emniyetteki ifadesinde çaresizliğinden faydalanıldığını belirterek şüphelilerden şikayetçi olduğunu beyan etti.