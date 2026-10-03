Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülveren Mahallesi'ndeki eğlence mekanlarında müşterilerden fahiş fiyat talep edildiği, hesaplara itiraz eden kişilerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandığı, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve mekanlarda çalışan kadınların fuhşa zorlandığı yönündeki ihbarlar üzerine denetim talimatı verdi.
19 ADRESE EŞ ZAMANLI DENETİM
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, bölgede bulunan 19 adrese eş zamanlı denetim düzenlendi. Denetimlerde 68 kişi gözaltına alınırken, işletmelerde çalıştığı belirlenen 94 kadın hakkında idari işlem uygulandı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.