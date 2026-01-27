Başkentte görev yapan belediye personelinin merakla beklediği maaş artışı süreci tamamlandı. Artan hayat pahalılığına karşı çalışanlarını desteklemeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılına ait yeni maaş skalasını ve sosyal hak paketini duyurdu. ABB'DE EN DÜŞÜK MAAŞ 57 BİN 385 LİRA OLDU Yetkili sendikalarla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ABB personeline yönelik zam oranları netleşti. Resmî açıklamaya göre yeni dönemde belediye çalışanlarının eline geçecek net maaşlar şu şekilde belirlendi: • En Düşük Maaş: 57.385 TL • Ortalama Maaş: 66.125 TL • En Yüksek Maaş: 82.580 TL MAAŞ DIŞINDA 5 AYRI SOSYAL DESTEK DEVAM EDECEK Belediye yönetimi, ücret artışının yanı sıra çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik sosyal desteklerin de sürdürüleceğini bildirdi. Personelin maaşına ek olarak yararlanacağı sosyal haklar şöyle sıralandı: • Yakacak Yardımı: Yılda 1 kez • Gıda Desteği: Yılda 2 kez • Eğitim Yardımı: Yılda 1 kez • Düzenli Ödemeler: Aylık yol ücreti ve bayram ikramiyeleri “ÇALIŞANLARIMIZIN EMEĞİ BİZİM İÇİN KIYMETLİ” Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, emek vurgusu ön plana çıkarıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Büyükşehir ailemizin her bir ferdinin Ankara’ya kattığı değerin farkındayız. 2026 yılına ilişkin maaş ve sosyal haklarımız imzalanan sözleşmeyle netleşmiştir. Tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.”

