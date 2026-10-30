Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent semtinde öğle saatlerinde yaşanan kadın cinayeti ve intihar vakası çevrede büyük korku ve üzüntüye neden oldu. Olay, saat 13.00 sıralarında Başkent Bulvarı üzerinde bulunan bir terzi dükkanında meydana geldi.

DÜKKANDA TARTIŞMA ÇIKTI, SİLAHINA SARILDI

Edinilen bilgilere göre, kendisi de terzi olan 56 yaşındaki Doğan Yavuz, 2021 yılında boşandığı eski eşi 49 yaşındaki Aynur Ekici’nin işlettiği terzi dükkanına geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan Doğan Yavuz, yanındaki ruhsatsız tabancayı çekerek eski eşine art arda ateş açtı.

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP KENDİ YAŞAMINA DA SON VERDİ

Aynur Ekici kanlar içerisinde yere yığılırken, Doğan Yavuz aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti. Silah seslerini duyan cadde esnafı ve vatandaşların panikle yaptığı ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

İş yerine giren sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, göğsüne 2 ve bacağına 1 kurşun isabet eden Aynur Ekici ile başına tek el ateş eden Doğan Yavuz'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

2 KIZ ÇOCUKLARI YETİM KALDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın detaylı incelemelerinin ardından her iki cenaze otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. İkisinin de mesleğinin terzilik olduğu ve evliliklerinden 2 kız çocuklarının bulunduğu öğrenilen eski çiftin ölümüyle ilgili emniyet güçlerinin başlattığı soruşturma sürüyor.