Ankara'nın Polatlı ilçesinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi gaz sızıntısı ile hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında meydana geldi. Azot borusunda çıkan arızayı tamir etmek için gaz odasına giren 2 işçi, gazdan etkilendi.

Durumu fark eden diğer çalışanlar, mesai arkadaşlarını kurtarmak için odaya girdi. 3 işçi daha gazdan etkilendi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenen toplam 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gaz odasına ilk giren 2 işçi, kurtarılamadı. Diğer 3 işçinin tedavisi sürüyor. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ile ilgili soruşturma başlattı.