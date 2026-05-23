Samsun istikametine doğru seyir halinde olan bir kamyonun açık kalan damperi, güzergah üzerindeki yaya üst geçidine büyük bir gürültüyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle üst geçit kırılarak yola çöktü.
ZİNCİRLEME KAZADA 3 YARALI
Üst geçidin aniden yola çökmesiyle birlikte seyir halindeki trafik birbirine girdi. Kamyonun arkasından gelen bir minibüs ve bir otomobil, duramayarak kamyona ve yıkılan üst geçit enkazına çarptı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü araç trafiğine tamamen kapandı ve güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin olay yerindeki yoğun çalışmaları sonucunda, kazaya karışan araçların ve yıkılan üst geçit enkazının yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başlandı. Meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.