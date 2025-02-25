Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir evde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi, yaşamanı yitirdi.
Alınan bilgiye göre Yenimahalle ilçesindeki İvedik Caddesi’ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katında oturan aileden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, 74 yaşındaki H.A., 72 yaşındaki A.A (72) ile 43 yaşındaki H.A.'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 3 kişinin doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenip, yaşamanı yitirdiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısı eşliğinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.