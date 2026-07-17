Ankara'da öğle saatlerinde şehirler arası kara yolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. Ankara-Samsun kara yolu Ortaköy mevkisinde, Elmadağ yönüne doğru seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan direğe çarparak durabildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanla yarışarak gerçekleştirdiği titiz çalışma sonucunda, yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALI ÇOCUĞUN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay yerinde acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, kazada yaralanan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş sebebini belirlemek üzere geniş kapsamlı inceleme başlattı.