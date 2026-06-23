Ankara'nın Polatlı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde saat 01.45 sıralarında gerçekleşen olayda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, otomobil içerisinde bulunan Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan bir kişi ise sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği Borsa Yolu üzerinde yeni bir olumsuzluk yaşanmaması adına çevre güvenliği önlemleri aldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği feci kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Emniyet güçlerinin kazayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.