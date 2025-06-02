Ankara'da fiyat etiketi yönetmeliğine uymayanlara ceza yağdı...
Ankara Valiliği, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Ticaret İl Müdürlüğü’nün Mayıs ayı Fiyat Etiketi Yönetmeliği denetimlerine dair açıklamasını yayımladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünce, Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde; Denetlenen ürün adeti 532 bin 952, mevzuata aykırı ürün adeti 12 bin 432, uygulanan idari para cezası 39 milyon 399 bin 712 TL. Ayrıca, 936 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmış olup savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevki gerçekleştirilmiştir."
Açıklamada, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamındaki denetimlere devam edileceği kaydedildi.