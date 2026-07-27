Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çankaya’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanı hakkında inceleme başlatıldı. Soruşturmanın, CİMER'e yapılan ihbarlar, bilgi sahibi kişilerin beyanları, açık kaynak araştırmaları ve işletmenin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin incelenmesi sonucunda başlatıldığı belirtildi.
Yapılan tespitlerde, işletmede cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği ve müstehcen içerikli, genel ahlaka aykırı eylemlerin gerçekleştirildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı kaydedildi.
İŞLETMEDE ARAMA YAPILDI
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 25 Temmuz Cumartesi günü işletmede arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Operasyonun ardından işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nun 226/2 ve 227/2'nci maddelerinde düzenlenen suçlara muhalefet ettikleri gerekçesiyle bugün tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.