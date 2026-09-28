Ankara'da gece saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta dev su birikintileri oluştu.

GEÇEN HAFTA ÇÖKEN SOKAKTA RÖGAR TAŞTI

Sağanağın en fazla olumsuzluğa yol açtığı noktalardan biri Keçiören ilçesi oldu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi nedeniyle yolda çökme meydana gelen Gülgün Sokak’ta, altyapının yetersiz kalması sonucu rögarlar taştı.

Rögarlardan taşan çamurlu su, sokak üzerindeki çok sayıda binanın giriş ve bodrum katlarına doldu.

VATANDAŞLAR KENDİ İMKANLARIYLA MÜCADELE ETTİ

Evlerini su basan mahalle sakinleri gece boyunca kovalar ve kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, vidanjör ve pompalarla su tahliye çalışması başlattı.

Mağdur olan mahalle sakinleri, sokaklarında altyapı sorunlarının kronikleştiğini belirterek kalıcı çözüm çağrısında bulundu.