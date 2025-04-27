Bir grup üniversite öğrencisinin, 25 Nisan Cuma günü Ankara'da tutuklu öğrencilerin ve siyasetçilerin serbest bırakılması amacıyla yapmak istedikleri yürüyüşe polis izin vermedi. Yürüyüşü yapmak isteyen gruba polisler tarafından müdahale edilmiş öğrencilere müdahale etmiş, 30 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında gazeteciler ve avukatların da yer aldığı 4 kişi serbest bırakılırken 26 kişi hakkında mevcutlu gözaltı kararı verilmişti.

11 ÖĞRENCİNİN İŞLEMİ SÜRÜYOR

Emniyet ifadelerinin ardından savcılık ifadesine çıkarılan 26 kişiden 15'i serbest bırakıldı. Adliye önünde bekleyen öğrencilerin, serbest bırakılan öğrencilerin Adliye’den çıkış anlarında "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attıkları görüldü. 11 öğrencinin ise işlemleri devam ediyor.