AKP'nin 8. Olağan Büyük Kurultayı'nda parti içi görevlendirmelerde bazı değişiklikler yapılırken beklenti Kabine revizyonuna çevrildi. "Kabine revizyonun beklendiği tarih hangisi, kaç bakan değişecek, değişmesi beklenen isimler kimler" soruları yanıt ararken Posta yazarı Murat Çelik'ten dikkat çeken yorumlar geldi.

SÖZCÜ TV'de Para Politika programına katılan Posta yazarı Murat Çelik, "AK Parti'de kongreden sonra parti yönetiminde yapılan değişikliğin sırasıyla Meclis grup yönetimi ve Kabine'ye de yansıyarak devam edeceği biliniyor." dedi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

-Kabine revizyonunun hemen olmayacağı belirtiliyor. Bir değişiklik olacaksa da özlük hakları itibariyle iki yılı doldurmaları bekleniyor gibi bir durum var. Bu ihtimalden çok bahsediliyor Ankara'dan.

"KABİNE REVİZYONU O TARİHLERE DENK GELEBİLİR"

-Benim tahminim bunun biraz daha iç siyasetin takvimine paralel gelişebileceği yönünde. Neyi kastediyorum? CHP'nin ön seçimi ve İmamoğlu'nun adaylığının netleşmesi. İmamoğlu'nun düğmeye basıp yola çıkması... Ben Kabine revizyonun o tarihlere denk gelme ihtimalini düşünenlerdenim.

-Kabine revizyonu önümüzdeki bir iki haftada çok mümkün gözükmüyor ama Tayyip Erdoğan'ın bazen de sürpriz yaptığını biliyoruz.

"4 YA DA 5 BAKAN DEĞİŞECEK"

Tam unutulmuşken yine bir gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle görevlendirmeler yapılabiliyor. Kabine revizyonunun dört beş bakanla sınırlı olacağını duyuyorum.

DEĞİŞMESİ BEKLENEN İKİ BAKAN

Kültür ve Turizm Bakanı ile Sağlık Bakanı'nın değişeceği belirtiliyor. Bazı bakanlıkların ayrılması ihtimalinin olduğu, çalışma yapıldığı bu nedenle de Kabine revizyonunun henüz hayata geçmediği de konuşuluyor.