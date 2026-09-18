27 yıldır İmralı Adası'nda hapsedilen terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak alt komisyonlardan birinde görev alacak.



İmralı'da Öcalan'ın kullanması amacıyla inşa edilen 250 metrekarelik bahçeli yapıya dair detayları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli paylaşırken, Sözcü TV'de İsmail Küçükkaya ile Günaydın Türkiyem programına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Öcalan'ın geleceğine dair çarpıcı iddialarda bulundu.





Özdağ, Öcalan'a dair yürütülen süreç hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Abdullah Öcalan çok akıllıca bir iş yapıyor. Bir Suriye'deki YPG'nin yok olmasını ve devletin içine konumlanmasını, yani PKK'yı devletleştireceğim dediğini yapıyor bir yandan da YPG'yi devletleştiriyor. Zamanı gelene kadar onları imha olmadan, kendi bölgelerini kontrol edecek halde tutuyor. 'Özerklik yok' ifadesi gerçek değil, o bölge özerk bir bölge. Oradaki varlığı da kendisi kontrol ediyor. Şu anda orada Öcalan'ın kontrol ettiği bir bölge var. Buradaki yatırımların ve kime ne iş verileceğinin de belirleyicisi İmralı'dan Öcalan olacak.





"AİLE KURMAK, EVLENMEK İSTİYOR"



Öcalan yapılan evde sadece örgütü yönetmeyecek. Basınla görüşecek, bir de aile kurma isteği var. Evlenmek isteği var. Net bir bilgi bu. Evleneceği kişi dahi aylardan beri konuşuluyor Ankara çevrelerinde. Sanki normal bir yaşamı hak ediyormuş gibi, mevcut bütün ceza hukuku sistemini ve infaz sistemini ihlal eden bir durumla karşı karşıyayız.