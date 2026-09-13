Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir pazar yerinde meydana gelen ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan silahlı kavganın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbet Bürosu tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN ARAMA SOKAĞA TAŞINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, bir grubun araçla olay yerine gelerek ateş açtığı, kaçan grubun ise başka bir araçla onları kovaladığı belirlendi. Olay öncesinde bölgede keşif yaptığı tespit edilen bir otomobil yakalanarak otoparka çekildi.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON: UYUŞTURUCU VE SİLAH SEVKİYATI

Çatışmaya karışan 2 ayrı suç örgütüne mensup 4 şüpheli, saklandıkları adrese Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen baskınla yakalandı. Evde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekiplerin diğer gruba yönelik sürdürdüğü eş zamanlı operasyonlarda ise yaklaşık 2 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında yapılan incelemelerde, şahıslardan birinin 10 yıl, bir diğerinin ise 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden H.Y., B.A., E.G., S.S., A.E., F.G., E.Ş. ve M.T., "silah ticareti", "uyuşturucu ticareti" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay yerinde toplanan kovanlar ve ele geçirilen silahlar, başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla kriminal incelemeye gönderildi.