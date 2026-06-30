EGO Genel Müdürlüğü, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 6-7-8 Temmuz tarihlerinde ANKARAY Bahçelievler ile Metro Söğütözü istasyonlarında yolcu iniş ve biniş işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.

İNTERNET SİTESİNDE YER ALACAK

Yapılan açıklamada ayrıca, zirve nedeniyle tam ve kısmi olarak trafiğe kapatılacak cadde, bulvar ve ana arterlerden etkilenen 223 otobüs hattına ait alternatif güzergâh bilgilerinin EGO’nun resmî internet sitesi üzerinden takip edilebileceği belirtildi.

'İNİŞ VE BİNİŞLER GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEK'

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6-10 Temmuz tarihleri arasında tüm hat ve güzergahlarımızda cumartesi tarifeli çalışma programı ile hizmet verilecektir. Ayrıca, 6-7-8 Temmuz tarihlerinde ANKARAY Bahçelievler ve Metro Söğütözü istasyonlarında yolcu iniş ve binişleri gerçekleştirilmeyecektir. Bunun dışında Metro ve ANKARAY seferleri normal işletim düzeninde devam edecektir. Belirtilen tarihlerde bu hatları kullanacak vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına ek tabloyu inceleyerek ulaşım planlarını buna göre yapmaları önemle rica olunur. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur."