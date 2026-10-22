Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı olayına karışan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı. Çalışmada, bir şüphelinin silahla iş yerine ateş ettiği anları kayda aldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, görüntülerdeki şüpheli ve onunla birlikte hareket ettiği tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.