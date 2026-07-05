Ankara Valiliği, Türk Yıldızları'nın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, bugün son prova, yarın ise gösteri uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu. Oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamaması uyarısı yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Yıldızları ekibi tarafından gerçekleştirilecek uçuşlar, her iki günde de 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara semaları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde icra edilecek.

Açıklama, şu şekilde:

"Türk Yıldızları ekibi tarafından, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında planlanan gösteri uçuşu, 5 Temmuz 2026 Pazar günü (son prova uçuşu), 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü (gösteri uçuşu), 15.15–15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu uçuşlar, planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur."