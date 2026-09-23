Başkentte akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Keçiören ilçesi Emrah Mahallesi Gülgün Sokak'ta devam eden altyapı çalışması sırasında açık bırakılan toprak dolgu malzemesi, sel sularının etkisiyle sürüklendi. Bunun sonucunda yolda çökme meydana gelirken, park halindeki 20 otomobil yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukura düştü. Hasar gören araçlar, vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından bölgeden çıkarıldı.

“SEL GELDİ, DOLGU MALZEMESİNİ ALDI”

Mahalle sakini Cihan Y., altyapı çalışmasının belirli bölümler halinde yürütüldüğünü belirterek, “50 metre yukarıya kadar yaptılar. Yani bir parça yaptılar, bıraktılar burayı. Yukarıdan sel geldi, buradaki dolgu malzemesini, üstünü kapatmadıkları için aldı. Üstünü kapatmış olsalardı bu sıkıntıları yaşamazdık” dedi. Olayın yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirten Cihan Y., bölgenin bir an önce kapatılması gerektiğini söyledi. Sabah saatlerinde ise çöken yolun onarımı için çalışma başlatıldı. İş makineleriyle getirilen dolgu malzemeleri çukura doldurulurken, mahalle sakinleri de çalışmalara destek verdi.