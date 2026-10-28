Olay, Polatlı ilçesindeki Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen taşeron firmanın yaklaşık iki haftadır devam ettirdiği kaldırım çalışmaları sırasında işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çalışanlar birbirlerine girdi. Çevredeki diğer işçilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

İşçiler arasında yaşanan kavga, çevrede bulunan bir kamera tarafından kaydedildi. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı.