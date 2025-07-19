Ankara’nın Etimesgut ilçesinde aidat istediği S.D. tarafından bıçaklanan apartman yöneticisi M.D., yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki Çavuş Apartmanın yöneticisi M.D., aidatları düzenli ödemeyen S.D.’den aidat ödemelerini yapmalarını istedi. S.D.’nin ödeme yapmak istememesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine S.D., yönetici M.D.’yi bıçakladı. Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde M.D.’nin hayatını kaybettiği belirledi. S.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.