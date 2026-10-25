Ankara’nın Polatlı ilçesinde sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, saat 06.00 sıralarında Polatlı - Yunak karayolu üzerindeki Yıldızlı Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde yaşandı. Plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, araçlarda bulunan 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla acil olarak Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun takip edildiği bildirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve jandarma kaza mahallinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.