Ankara'nın Polatlı ilçesinde sabah saatlerinde midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Kazada yaşamını yitirenlerin fabrika işçisi Mutlucan Özbayrak ile öğretmen Medine Efeoğlu Doğan olduğu belirlendi.
Kısa süre önce evlenen genç öğretmenin, öğretmenlik görevine başlamak üzere Muş'a atandığı öğrenildi.
YENİ GÖREVİ İÇİN HAZIRLANIYORDU
Polatlı'nın Karaahmet Mahallesi'nde ikamet eden Efeoğlu Doğan'ın, yeni görev yeri için hazırlık yaptığı belirtildi.
Genç öğretmenin acı haberi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.