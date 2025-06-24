CHP kurultay davasına sayılı günler kala eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karar sonrası nasıl hareket edeceği merak konusu oldu. CHP'li isimler peş peşe Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederken, "Partiyi kayyuma bırakamam” dedi.

Ekol TV Ankara Haber Koordinatorü Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Kılıçdaroğlu’na dün yaptıkları ziyaretin öncesinde de Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

"ÖZEL GÖRÜŞMEK İSTİYORSA KENDİ ARASIN"

Erkol, Cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Erkol'un “Özgür Özel’le görüşseniz iyi olur” sözlerine Kılıçdaroğlu, "Görüşmek istiyorsa kendisi arasın” yanıtını verdi.Erkol, 30 Haziran’dan önce iki ismin buluşmasının önem taşıdığını ve mutlak butlan kararına karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini de söyledi. Ancak, Kılıçdaroğlu bu talebi olumlu karşılamadı. Kılıçdaroğlu, “Partiyi kayyuma bırakamam” dedi.